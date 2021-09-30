Ценовые ограничения (прайс-кэпы) в Бурштынском энергоострова не позволяют производителям электроэнергии покрывать свои обоснованные затраты, в частности накапливать топливо и проводить необходимые плановые ремонты оборудования.

Об этом говорится в заявлении Первой энергетической ассоциации Украины.

«За рекордных за все последние годы мировых ценах на природный газ и уголь, содержание прайс-кэпов в Бурштынском энергоострове на уровне 2019 года продуцирует убыточность работы работающих в нем производителей, снижает надежность их работы, создает риски срыва прохождение осенне-зимнего периода», - говорится в заявлении.

Запасы угля на складах ГП «Калушская ТЭЦ-Новая» составляют 0,1 тыс. тонн (на 38 тыс. тонн меньше графике), ТЭЦ работает «с колес», за последний месяц уже два раза останавливалась из-за отсутствия топлива, зазаначили в ПЕАУ.

Вследствие нерыночных прайс-кэпов текущие цены на РДН в Бурштынском энергоострове есть в 2-3 раза ниже, чем в соседних странах ЕС, что делает импорт в Бурштынский энергоостров нецелесообразным, искусственно ограничивая конкуренцию.

«Указанная ситуация в значительной мере является следствием необоснованных ценовых ограничений на РДН и ВГС и требует срочного исправления со стороны Регулятора», - резюмировали в ассоциации.По информации нардепа Алексея Гончаренко, Венецианская комиссия рекомендовала Украине не спешить с принятием этого закона, а дождаться ее выводов, которые будут готовы к 15 декабря.