Повышение тарифа на передачу электроэнергии на 56%, до 458,83 грн/МВт*ч, инициированное НЭК Укрэнерго, приведет к кризисным последствиям, ведь расходы транспортной отрасли вырастут на 1,2 млрд грн в год

Зато НЭК Укрэнерго имеет потенциал для снижения этого тарифа, если оптимизирует собственные доходы и расходы. Об этом говорится в письме Федерации работодателей транспорта Украины к Председателю правления «НЭК Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

«В условиях кризисных явлений в экономике, когда транспортная инфраструктура требует дополнительных средств для обновления любой рост тарифа на передачу электроэнергии повлияет негативно. Кроме этого, повышение тарифа будет стимулировать сокращение спроса на электроэнергию, что приведет к уменьшению поступлений оператора системы передачи и дальнейшей необходимости повышения тарифа», - отмечают в ФРТУ.

В Федерации отмечают: НЭК Укрэнерго имеет ресурс для снижения тарифа на передачу электроэнергии, но для этого предприятию необходимо пересчитать объем своих расходов с учетом потенциала оптимизации.

«Расходы на оплату труда и отчисления на социальные мероприятия необоснованно завышены. Не оспаривая важность достойной заработной платы работников НЭК Укрэнерго, важно понимать невозможность ежегодного роста фонда оплаты труда на 30%. Во-вторых, рост заработных план должно сочетаться с повышением производительности труда и оптимизацией штатов. В таком случае можно достичь роста зарплат без увеличения расходов на оплату труда», - подчеркивают в ФРТУ.

Также в Федерации отметили, что кредиты, полученные предприятием в 2020-2021 гг., должны учитываться в тарифе на передачу электроэнергии только в части стоимости процентов. Ведь тела кредитов являются расходами предыдущих периодов, а потому не должны браться в расчет тарифа на передачу электроэнергии на 2022 год. Поэтому расходы на возврат привлеченных кредитов необоснованно завышены на 4,3 млрд грн.

Кроме того, в ФРТУ призвали НЭК Укрэнерго направить письма к премьеру и министру энергетики Украины, с просьбой подготовить проект постановления об установлении экономически обоснованных цен на электроэнергию для бытовых потребителей.

"Все это позволит пересчитать тариф на передачу электроэнергии до уровня 271,46 грн/МВт*ч», - резюмировали в письме.

Как известно, НЭК «Укрэнерго» выступило с предложением повысить тариф на передачу электроэнергии на 56%, до 458,83 грн/МВт*час. При этом в 2020 году тариф на передачу повышался трижды, и вырос в результате более чем вдвое - со 113 грн МВт-ч до 293,93 грн за МВт-час.

Ранее заместитель директора Департамента аналитических исследований Федерации работодателей Украины Ольга Кулик заявила, что по подсчетам ФРУ, рост тарифов на передачу будет стоить промышленности 30 млрд грн. По ее словам, в такой ситуации под угрозой окажется само наличие промышленных предприятий в Украине.



