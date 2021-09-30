Государственная компания «Укрзализныця» приобрела 20 тыс. т дизельного топлива по формуле с привязкой к котировкам нефтепродуктов в порту Роттердам плюс затраты на доставку в Украину.

Об этом сообщает издание enkorr со ссылкой на систему ProZorro.

Три тендера на 15 тыс. т выиграла компания «Альянс Энерго Трейд», еще один на 5 тыс. т — компания «Торум» («Трейд Коммодити»).

По расчетам издания, фиксированная маржа поставщиков, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам топлива в порту Роттердама составит у «АЭТ» $58-64,7/т, у «Торум» — $66/т.

Эта «грязная» маржа, помимо чистого заработка компаний, включает в себя затраты на доставку топлива в Украину, страховку и прочие расходы.

Издание отмечает, что по формуле «Роттердам+» «Укрзализныця» в этом году приобрела 95 тыс. т дизтоплива.

Более трети этого объёма – 36 тыс. т – отгрузил Кременчугский НПЗ (Полтавская область), производящий дизтопливо из украинской нефти компании «Укрнафта».

«Укрзализныця» является крупнейшим потребителем ДТ в Украине. Годовая потребность составляет 300-350 тыс. т.