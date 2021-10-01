Украина должна запретить импорт электрической энергии из России и Беларуси до тех пор, пока не завершится интеграция украинской энергосистемы в единую энергосистему стран Европейского союза

Об этом сообщил народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

«Вчера Украина продлила запрет на импорт электрической энергии из России и Беларуси еще на 1 месяц. Это, безусловно, позитивное решение, однако недостаточное. Поставки тока из России и Беларуси должны быть запрещены - как минимум до тех пор, пока Украина полностью не присоединится к единой энергосети ЕС», - заявил Наливайченко.

Он подчеркнул, что совместные действия Украины и партнеров в странах Балтии привели к тому, Белорусская АЭС не работает уже более 2 месяцев из-за отсутствия рынков сбыта.

Напомним, в 2021 году Украина импортировала из России и Беларуси электроэнергию на сумму свыше 1 млрд грн. Импорт привел к убыткам украинских производителей электроэнергии.

В апреле Верховная рада приняла проект закона о запрете импорта из России и Беларуси до конца 2021 года, однако НКРЭКУ решила ограничить поставки лишь на 4 месяца, до 30 сентября 2021 года. Впоследствии запрет был продлен на 1 месяц до 1 октября 2021 года.