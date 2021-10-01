ДТЭК победил в номинации "Лучший бренд работодателя" от журнала "ТОП100. Рейтинги крупнейших", издательства Delo.ua. Елена Семич - директор по персоналу, социальному развитию и экологии ДТЭК вошла в перечень 30 лучших HR-директоров Украины по версии издания.

"Люди - главный ресурс и конкурентная ценность компании. ДТЭК поддерживает талантливую молодежь, оказывает поддержку своим сотрудникам, помогает им раскрывать свой потенциал и реализовываться в профессии", - отметила Елена Семич.

По словам Е. Семич, компания ДТЭК активно привлекает молодые таланты и инвестирует в развитие персонала. «В своей деятельности компания ДТЭК ориентируется на глобальные цели ООН и стандарты ESG. Мы делаем все, чтобы соответствовать всем современным трендам, опережать развитие рынка труда, реагировать на различные вызовы и задавать тренды в нашей отрасли », - подчеркнула директор по персоналу, социального развития и экологии.

Сегодня в ДТЭК работают 60 тыс. человек, и компания благодарна каждому из них за ежедневный упорный труд. Их самоотверженная работа формирует надежную репутацию бизнеса и выводит компанию на новый уровень эффективности и конкурентоспособности. Награда «Лучший бренд работодателя» - результат работы каждого сотрудника компании.

Рейтинг лучших HR-директоров по версии издания Delo.ua составляли с учетом трех оценочных факторов: 20% голосования читателей на сайте Delo.ua, 60% мнение экспертного жюри, 20% выбор редколлегии. В лонг-лист попали более 150 представителей профессии.

Эксперты оценивали кандидатов по четырем критериям: политика развития разнообразия и инклюзии, лояльность сотрудников к бренду работодателя, система карьерного роста и подходы к развитию персонала, ценностное предложение компании и ее репутацию на рынке.

Напомним, 29 сентября в DTEK Academy состоялось главное событие года HR-сообщества Украины - HR Wisdom Summit, организованная бизнес / медиа бюро еkonomika +, деловым онлайн-медиа delo.ua и журналом «ТОП-100. Рейтинги крупнейших». Завершением саммита стала церемония награждения лучших HR-директоров и компаний Украины в номинации «Лучший бренд работодателя». В лонг-лист рейтингов «Лучший работодатель» и «Лучший HRD» вошли почти 200 украинских компаний и их кадровых управленцев. Топ-30 определяли эксперты из национальных и международных рекрутинговых агентств. Полный рейтинг и его методология будет опубликовано в ближайшем номере журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших».