«Укрзализныця» за последнее время пережила несколько кадровых скандалов и смен топ-менеджмента. Но, вопреки ожиданиям бизнеса, новое руководство компании не смогло решить даже несложные технические проблемы, не говоря уже о более глобальных вызовах.

Об этом идет речь в материале РБК-Украина «На те же рельсы. Как «Укрзализныця» застряла в старых проблемах при новом руководстве».

Как сказано в материале, кадровые ротации в «УЗ» не приблизили компанию к решению проблем, а у топ-менеджмента так и не нашлось ответа, как вывести госкомпанию из критического состояния. Нет даже оперативных действий, которые могли бы способствовать пусть и небольшим, но все же улучшениям ситуации.

«Проблема оборачиваемости вагонов – один из самых ярких примеров. Она носит сезонный характер и обостряется год от года осенью, когда начинается масштабный экспорт сельхозпродукции. Зная, что нагрузка будет расти, в этом году «УЗ» ничего не сделало для решения проблемы, из-за чего возникли сложности с вывозом. Бизнесу это чревато срывом контрактов и убытками, а государству – снижением поступлений валюты в страну и падением отчислений в госбюджет», - пишет издание.

При этом, как указывают журналисты, проблема вагонов, по большому счету, искусственная, ведь для кого-то выгода здесь явно есть: при дефиците вагонов их распределяют в ручном режиме, а значит – есть место для коррупции на разных уровнях менеджмента госкомпании.

«Подобная ситуация и с локомотивами, дефицит которых продиктован в том числе нехваткой запчастей для их ремонта. На фоне лимита вагонов этот фактор только усугубляет проблему с перевозками для бизнеса. И опять-таки – приводит к ручному распределению локомотивов, создавая возможности для «коррупционных взносов», - поясняет издание.

Пока что воли для выхода из этого замкнутого круга новое руководство «УЗ» не демонстрирует, и решает проблемы старыми методами – повышением тарифов на перевозки. Так, с 17 августа тарифы на грузовые перевозки выросли на 8%, с 1 января вырастут еще на 22%. Но, без проведения реформ, полученные доходы растворятся в коррупции и бесхозяйственности, как это бывало ранее, указывают журналисты.

«Новое руководство компании крайне фрагментарно и неконкретно говорит о планах по реформе "УЗ", разработанной и согласованной еще в прошлом году. Пауза с реформой, согласованной и одобренной европейскими партнерами, явно затянулась. Равно как и неясна ситуация с планами по решению стратегических и оперативных проблем, перечисленных выше. Чем вызвано это молчание и апатия, сказать сложно. Но у бизнеса уже складывается впечатление, что новая команда топ-менеджмента «УЗ» мало чем отличается от старой, продолжая консервировать многолетний ком нерешенных проблем», - резюмирует издание.

Напомним, ранее народный депутат, член Временной следственной комиссии по УЗ Константин Бондарев заявил: для того, чтобы побороть катастрофическую коррупцию в Укрзализныце и вывести компанию из кризиса, необходимо назначить менеджмент, имеющий соответствующее образование и опыт работы на железной дороге. Нынешний же менеджмент, по его словам, до сих пор не предоставил план решения проблем в компании.

Как известно, Государственная аудиторская компания за три года, с 2017 по 2020, обнаружила в «Укрзализныце» финансовых нарушений, внешних и внутренних рисков на общую сумму 61,4 миллиарда гривен. Только в 2020 году коррупция при закупках достигла 8 млрд грн. В то время членом антикоррупционного комитета при Наблюдательном совете УЗ был Сергей Лещенко. Впоследствии Кабинет министров разорвал с ним контракт, но Министерство инфраструктуры снова подало Лещенко на должность члена Набсовета, что вызвало волну резкой критики со стороны народных депутатов и общественности.