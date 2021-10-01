ООО «Энерго Транс Сбыт», которому государственный «Энергоатом» продал электроэнергию по цене ниже чем тариф для населения, в 2020 году продало коммерческим фирмам электроэнергии на сумму 767 млн грн.

Об этом сообщает издание ExPro со ссылкой на отчет компании.

«В 2020 году дочерняя компания государственной «Укрзализныци» ООО «Энерго Сбыт Транс» реализовала сторонним компаниям, не связанным с железнодорожным транспортом, 388,5 млн кВт-часов электроэнергии», - сообщило издание.

Сторонним компаниям, не связанным с «Укрзализныцей», было реализовано электроэнергии на сумму 644,1 млн грн. Еще на 123,8 млн грн компания продала электроэнергии на организованных сегментах рынка РДН, ВГС и БР.

«Энерго Сбыт Транс» создан в ноябре 2018 года для обеспечения потребностей «Укрзализныци» в электрической энергии. В 2020 году доход компании составил 6,9 млрд грн, чистая прибыль – 5,3 млн грн. 100% уставного капитала компании принадлежит ООО «Сбыт Энерджи ЛТД», которое в свою очередь на 100% принадлежит АО «Укрзализныця».

30 сентября государственный «Энергоатом» продал поставщику УЗ большой объем электроэнергии вдвое дешевле рынка, пишет "Экономическая правда".

Было продано 450МВт по цене 1 105 грн за МВт-час. При этом рыночная цена составляет 2076 грн/МВт/час, а население платит тариф 1400 МВт/час.



