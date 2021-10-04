Что будет с норманнской четверкой без Ангелы Меркель? Этот вопрос рассматривает заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук в программе «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

Прежде всего юрист напоминает, что Нормандскую четверку создали для того, чтобы Минские договоренности были выполнены. Тем не менее, говорит она, вопрос Минских договоренностей до сих пор не решен.

К тому же Ставнийчук сомневается, что без Ангелы Меркель позиция Германии относительно Украины и в частности в Нормандской четверке как-то изменится. По ее словам, Шольц - тоже прагматичный политик и его политика будет такой же.

Кроме этого, она акцентирует и на проблемах самой Нормандской четверки: «Нормандская четверка, которая в свое время предложила формулу Штайнмайера, тоже сегодня находится в кризисном состоянии. Поэтому вряд ли можно говорить об их эффективности».

Попутно гостя программы отмечает, что Украина имеет неплохие шансы в энергетических вопросах. В частности, она говорит о возможности украинской ГТС и другим ресурсам государства попасть в будущую конъюнктуру европейской энергетической системы. По мнению Ставнийчук, это могут быть водородные программы. «Но сегодня Украине очень важно получить по крайней мере транзит газа через украинскую ГТС, пока на данный промежуток времени. И это также очень серьезный вызов для украинской власти», - констатирует юрист.

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