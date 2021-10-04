Увеличение тарифа на передачу электроэнергии на 56%, до 458,83 грн/МВт*ч, которое инициировано «НЭК Укрэнерго», приведет к дополнительным расходам украинских работодателей в объеме 25,5 млрд грн, что в условиях экономической рецессии приведет к негативным социально-экономическим последствиям. Зато тариф можно снизить, если оптимизировать расходы компании.

Об этом говорится в письме Федерации работодателей Украины в адрес Главы Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерия Тарасюка.

"По нашему мнению, рост тарифа на передачу энергии вызван необоснованным ростом отдельных составляющих. В том числе – на 4,9 млрд грн завышенные расходы на возврат привлеченных кредитных средств: в структуру тарифа на передачу энергии на 2022 год могут включаться только расходы на обслуживание кредитов предыдущих периодов. Тела кредитов НЭК «Укрэнерго», полученные в течение 2020-2021 гг., не могут включаться в расчет тарифа на передачу», - подчеркивается в письме.

Именно поэтому, по мнению ФРУ, НЭК Укрэнерго должна инициировать перед Кабинетом министров внесения изменений в проект Госбюджета на 2022 год, где необходимо предусмотреть по меньшей мере 11 млрд грн для финансирования обязательств НЭК «Укрэнерго». Все это позволит установить с 1 января 2022 года тариф на передачу электроэнергии для всех групп потребителей на уровне 289,18 грн/МВт*час.

Напомним, НЭК «Укрэнерго» выступило с предложением повысить тариф на передачу электроэнергии на 56%, до 458,83 грн/МВт*час. При этом в 2020 году тариф на передачу повышался трижды, и вырос в результате более чем вдвое - со 113 грн МВт-ч до 293,93 грн за МВт-час.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии значительно усугубит экономический кризис в Украине, приведет к дальнейшему падению производства и ускорит инфляцию.