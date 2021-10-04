"Укрзализныця" продает билеты пассажирам на места в вагонах-привидениях. Об этом сообщили пассажиры и журналист Дмитрий Пальчиков в социальных сетях.

Как пишет "ПравдаТУТ NEWS", пассажирам поезда «Киев-Черновцы» продали билеты на вагоны, которых не было в этом поезде, в результате чего они вынуждены были искать себе чужие места в других вагонах и несколько раз пересаживаться.

"Решили с друзьями поехать в Черновцы на выходные 117 поезде, вагон 15. Приходим, а вагона нет. Вагона №15 в 117 поезде "Киев-Черновцы" - нет. И 14 вагона нет. И еще какого-то там вагона нет", - написал журналист Дмитрий Пальчиков на своей странице в Facebook.

По словам пассажиров, несмотря на купленные билеты, они вынуждены были несколько раз менять места, так как по ходу движения поезда находились пассажиры, имевшие на них билеты.

"Мы как бездомные - с купленными билетами, но без своего вагона должны были искать себе новое убежище", - рассказал пассажир.

В УЗ впоследствии сообщили, что изменения в составе поезда связаны с изменением маршрута, и отметили, что выясняют, почему поездная бригада не получила своевременных указаний по пересадке.

Ранее гендиректор Федерации работодателей и транспорта Владимир Гусак заявил, что «Укрзализныця» использует свое монопольное положение, чтобы повышать тарифы на перевозки, хотя качество ее услуг постоянно ухудшается, а в последние месяцы ситуация стала критической.

Как известно, в последние годы Укрзализныця не выполняет план капитальных инвестиций, в частности почти не закупает новые вагоны и локомотивы, не занимается ремонтами инфраструктуры. Из-за этого на путях часто происходят аварии, а старые локомотивы загораются прямо во время движения. Зато компания страдает от коррупции: по данным НАБУ, только на закупках в 2020 году коррупция достигла 8 миллиардов гривен.