Высший антикоррупционный суд 8 октября рассмотрит по сути иск Никопольского и Запорожского заводов ферросплавов, контролируемых олигархом Игорем Коломойским, которые требуют отменить решение прокуратуры о закрытии дела «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления.

Об этом сообщила следственная судья во время заседания 1 октября, о чем свидетельствует трансляция на YouTube-канале ВАКС.

Рассмотрение исков заводов Коломойского длится с 10 июня 2021 года.

До этого состоялось 13 заседаний ВАКС, которые были сорваны истцами из-за их поочередной неявки.

1 октября ВАКС заслушал доводы сторон, а рассмотрение материалов дела продолжит 8 октября.

Напомним, дело «Роттердам+» было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой 20 мая 2021 года из-за отсутствия состава преступления. Это стало 4-м закрытием этого дела, поскольку в ходе трехлетнего расследования не было установлено ни вреда от действия формулы, ни потерпевших, ни факта нарушения закона.

Единственными потерпевшими от формулы считают себя два ферросплавных завода Игоря Коломойского.ВАКС рассмотрит иск заводов Коломойского против закрытия дела «Роттердам+» 8 октября.