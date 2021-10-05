Общественный деятель Павел Себастьянович в программе Александра Кочеткова «Экономика для думающих» рассказал, что очень важно для процветания государства выстроить эффективный госаппарат.

«Цель всех реформ – это эффективный государственный аппарат, то есть строительство государственного аппарата. Основная причина успеха или неуспеха – это госаппарат. Если ты своей целью поставишь наладку этого инструмента, то вокруг всё начнет происходить», - сказал Себастьянович.

По мнению эксперта, всё в нашей стране зависит от госаппарата, если он будет налажен, то стоит ожидать успех: начнет расти экономика, будет справедливое распределение национального богатства.

«Если в самом госаппарате нет никакой обратной связи с людьми, которые избирали депутатов, то ничего не будет. Самое главное – это настроить обратную связь с людьми и распределить функции, которые остаются в центре и которые делегируются на места», - сказал Себастьянович.

Как отметил эксперт, архитектура госаппарата – это одна из самых ключевых вещей в нашей стране.

Как сообщала Politeka, Себастьянович рассказал, чем должен заниматься Кабмин .