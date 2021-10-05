Повышение тарифа на услуги диспетчерского управления на 2022 год на 60%, до 63,02 грн/МВТ*ч ударит по конкурентоспособности украинских предприятий, которые находятся в состоянии глубокой рецессии. Зато этот тариф имеет ресурс для снижения, ведь в расчет тарифа «Укрэнерго» включила много завышенных прогнозов.

Об этом говорится в открытом письме Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) к главе «НЭК Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

Как сказано в письме, необоснованное увеличение тарифа на диспетчеризацию серьезно ударит по конкурентоспособности украинской экономики, которая и без того находится в состоянии глубокой рецессии. Так, 38% украинских предпринимателей понадобится не меньше года, чтобы выйти на докарантинні темпы развития, 25% - не менее двух лет.

«Рост тарифа в таких условиях заставит украинские предприятия платить дополнительные 3,4 млрд грн. Это приведет к падению потребления электроэнергии и сокращение выручки Укрэнерго. В результате объемы экспорта украинской продукции и валютной выручки упадут, что приведет к девальвации гривны. Ведь экспортоориентированные отрасли являются крупнейшими потребителями электроэнергии", - отметили в ICC Ukraine.

В Комитете отметили, что главной причиной значительного увеличения на 85% необходимого дохода является рост затрат на приобретение вспомогательных услуг (ГП) в 2022 году – с 9 до 16,7 млрд грн. Однако даже поверхностный анализ дает понять, что в будущем году реальный объем затрат на ГП составит 5,4 млрд, то есть только 60% от цифры, заложенной в тариф на 2021 год. А значит, речь должна идти не о росте расходов, а о существенном сокращении.

«В тариф на 2022 год заложено приобретение резерва замещения на уровне 4,6 млрд грн. Однако в нынешнем году эта услуга вообще не была востребованной. Учитывая это, включение в тариф данной составляющей является нецелесообразным", - отметили в ICC Ukraine.

В Комитете резюмировали: учитывая все аргументы, затраты на вспомогательные услуги следует пересчитать с учетом их реальной потребности, имеющихся мощностей, резервов и опыта предыдущих лет, и установить на 2022 год тариф на услуги диспетчерского управления на уровне до 18 грн/МВТ*час.

Как известно, «Укрэнерго» также предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии на 56%, до 458,83 грн/МВт*час. Хотя в 2020 году тариф на передачу повышался трижды, и вырос в результате более чем вдвое - со 113 грн МВт-ч до 293,93 грн за МВт-час.

В свою очередь заместитель директора Департамента аналитических исследований Федерации работодателей Украины Ольга Кулик заявила, что по подсчетам ФРУ, рост тарифа на передачу будет стоить промышленности 30 млрд грн в год. По ее словам, в такой ситуации под угрозой окажется само наличие промышленных предприятий в Украине.