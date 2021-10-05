Экспорт металлолома с территории Украины происходит галопирующими темпами, и это противоречит национальным интересам. Ведь вместо того, чтобы стимулировать производство внутри страны, власть фактически создает дефицит сырья.

Именно поэтому экспорт металлолома из Украины должен быть временно запрещен. О таком заявил народный депутат, заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

«Если мы выбираем вектор стимулировать экспорт сырья, то мы уничтожаем остатки украинской промышленности, отправляем наших граждан на заработки в Польшу, и консервируем Украину, как сырьевую экономику», - подчеркнул он в эфире украинского телеканала.

Зато, убежден нардеп, власть должна сделать все возможное, чтобы в первую очередь обеспечить работу промышленности внутри страны, ведь от этого зависит и социально-экономический рост.

"Если мы ограничиваем экспорт сырья, то мы стимулируем его переработку внутри страны. А это - рабочие места для украинских граждан, и налоги в бюджеты украинских городов», - резюмировал Кисилевский.

Как известно, Министерство экономики инициировало запрет на экспорт лома до 2023 года. Как сказано в пояснительной записке, этот запрет обеспечит увеличение объемов валового выпуска продукции в Украине на 2,49% (в денежном выражении - 65 млрд грн), а также поможет увеличить количество рабочих мест на около 194 тыс., в частности, в промышленности - на 115,9 тыс. Металлургические ассоциации Украины приветствовали это решение Минэкономики, и призвали принять его как можно скорее.

В свою очередь народный депутат Алексей Мовчан сообщил, что экспортеры металлолома выводят доходы от продажи сырья за рубеж из-за манипуляций с таможенной ценой: только за рекордный июль этого года на офшорных счетах они оставили не менее 8 млн. Долларов. Всего за год сумма может достичь 100 млн долларов.