Слабое звено "Укрзализныци" - дефицит локомотивов и неэффективная диспетчеризация, решение этих проблем может решить проблему низкой скорости перевозок по железной дороге

Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак, комментируя намерение УЗ закупить локомотивы более чем на 30 миллиардов гривен.

"Локомотивы сейчас являются тем очень узким местом, которое мешает УЗ показывать лучшие операционные результаты. По нашему мнению, дефицита грузовых вагонов, полувагонов и зерновозов в Украине нет. И когда, скажем, в начале этого года оборот вагонов составлял шесть суток, то всего хватало – и полувагонов и зерновозов, и другого подвижного состава. Но сейчас оборот вагонов увеличился до восьми суток. И начался появляться дефицит", - пояснил Гусь.

По его словам, программа УЗ по закупке локомотивов на 30 млрд грн позволит решить проблему скорости доставки грузов, которая в последнее время существенно обострилась.

Однако эксперт отметил: он сомневается, что компания способна реализовать заявленные намерения, ведь в предыдущие годы инвестиционные планы УЗ хронически не выполнялись. В частности, в 2019-м году инвестиционная программа была выполнена лишь на 50%, а в предыдущие годы - не превышала 70%.

"Локомотивы являются сейчас тем определяющим фактором, который влияет на эффективность движения поездов по УЗ и тот же оборот вагонов. Поэтому идею закупки новых локомотивов мы поддерживаем. Но каким будет воплощение, если УЗ никогда не выполняет заявленные инвестиционные программы?",- пояснил Гусь.

Напомним, ранее председатель Ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент" Павел Качур заявил, что из-за проблем на «Укрзализныце», которая не поставляет вовремя вагоны, потребители получают продукцию с опозданием, что срывает сроки масштабных проектов, в частности программы «большое строительство».

Согласно официальным данным, оборот вагонов УЗ существенно ухудшился, из-за чего на рынке возник дефицит вагонов. Из-за этого цены на вагоны УЗ существенно повысились.