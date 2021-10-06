Государственное предприятие «Гарантированный покупатель» повысило точность прогноза суточного производства электроэнергии из возобновляемых источников до 95%.

Об этом говорится в колонке генерального директора компании Константина Петриковца.

«Сейчас прогноз "Гарантированного покупателя" в отношении объема генерации ВИЭ-электроэнергии отличается от фактического производства не более, чем на 5%. Ранее, такое отклонение составляло в среднем около 10%. То есть мы улучшили качество прогнозирования вдвое. Это лишь первые результаты, которые мы намерены улучшать», - говорится в колонке для издания «Энергореформа» (проект «Интерфакс-Украина»).

Он отметил, что 3 месяца назад «Гарпок» начал работать по новой системе прогнозирования, с привлечением немецкого провайдера программного обеспечения enercast.

"Улучшение точности прогнозирования" гарантированного покупателя " оказывает очевидное положительное влияние. Во-первых, непосредственно на нашу торговлю. Во-вторых, на производителей, но лишь если они будут использовать новые возможности. И в-третьих, как следствие, на всю отрасль. Потому что именно "Гарантированный покупатель" является главной движущей силой развития "зеленой" энергетики в Украине», - подчеркнул Петриковец.