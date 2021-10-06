Ситуация с запасами угля на складах ТЭС и ТЭЦ, объем которых в 3,3 раза ниже планового показателя, будет сбалансирована за счет поставок угля из-за границы согласно контрактам, которые уже заключены энергетическими компаниями.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"На сегодня на складах ТЭС и ТЭЦ накоплено 846 тыс. т. угля. Есть отставание от графика, но мы видим сбалансированность за счет договоров по импорту угля. Импорт уже происходит, договоры заключены в этом плане мы видим, что система будет сбалансирована", - сказал он во время заседания Кабинета министров 6 октября.

По данным Министерства энергетики, государственные ТЭС по состоянию на начало октября испытывают дефицит угля и работают в режиме минимального состава оборудования. Запасов угля на трех государственных ТЭС осталось на 11 дней, по данным Министерства.

Ранее государственная компания "Центрэнерго" сообщила, что в течение ноября-декабря 2021г должна поступить 350 тыс. т. угля из Польши, 100 тыс. т. – из Казахстана и 37,5 тыс. т. – из США.

ДТЭК планирует в декабре и январе 2021г 2022г получить уголь из США от компании HC Trading (Heidelberg Cement Group), также компания импортирует топливо из Польши и Казахстана.

По данным издания ExPro, по состоянию на 6 октября эталонная цена угля в порту Роттердам выросла до 246,5 долл/тонну и достигла рекорда за последние 10 лет.

В частности, с начала мая 2021г цена выросла почти в четыре раза. По данным Минэнерго, по состоянию на 5 октября фактические запасы угля составляли 841,2 тыс. т, а плановые – 2,7 млн. т. (отставание в 3,3 раза).