Правительство должно запретить экспорт металлолома, чтобы защитить украинских производителей и не допустить остановок заводов, которые платят зарплаты украинцам, и налоги в государственный бюджет. Об этом заявил народный депутат фракции «Слуга народа» Алексей Мовчан.

По его словам, вывоз металлолома в значительных объемах, который происходит сейчас, чревато отечественной промышленности, ведь вывозится стратегическое сырье, без которого меткомбинаты не смогут работать.

«Это угроза для наших предприятий – мощных, крупных, которые занимаются переработкой металлолома и производством металлоизделий. Собственно,мы должны думать заранее. Мир в этих условиях часто закрывается, экономики мира фрагментируются, и надо думать в первую очередь о национального налогоплательщика, работодателя, товаропроизводителя», - сказал Мовчан.

По его мнению, правительство должно принять решение об ограничении экспорта металлолома, чтобы защитить отечественных металлургов.

"Это угроза и правительство должно быстро, реактивно реагировать на эту угрозу», - подчеркнул Мовчан.

Напомним, металлурги обратились с открытым письмом к президенту Украины Владимира Зеленского с призывом временно ограничить экспорт лома и не допустить остановки украинских предприятий, которые уже страдают от дефицита сырья. Позже Министерство экономики опубликовало проект постановления об ограничении экспорта, но принятие проекта по неизвестным причинам отсрочили.

Тем временем народный депутат Андрей Николаенко отметил: установлены пошлины на экспорт металлолома не способны предотвратить массовый вывоз сырья из Украины и Минэкономики необходимо срочно ввести временный запрет на экспорт.