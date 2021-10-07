Декарбонизация энергетического сектора через увеличение инвестиции в чистую энергетику, развитие электросетей и синхронизации с европейской энергосистемой ускорят интеграцию Украины с ЕС.

Об этом на Украинско-эмиратском бизнес-форуме в Дубае заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Декарбонизация-один из ключевых глобальных трендов, определяющий изменения в энергетике. Ключевыми составляющими процесса является увеличение мощностей по производству энергии из возобновляемых источников, развитие систем накопления энергии, реализация водородных проектов и модернизация электросетей. Инвестиции в их развитие позволят Украине создать конкурентную энергетику, которая отвечает требованиям устойчивого развития, и тем самым сохранить свои позиции на европейском рынке», – отметил Дмитрий Сахарук.

По его словам, чтобы привлекли нужные инвестиции в Украину сначала надо создать условия – предполагаемое законодательство и уважение к инвесторам.

Напомним, что 1 октября 2021 года в Дубае начала свою работу Всемирная выставка Expo 2020, которая продлится до 31 марта 2022 года. Впервые Украина участвует в Expo на самом высоком уровне: представлен собственный павильон, в котором будут демонстрировать мировому сообществу достижения и потенциал Украины. ДТЭК присоединился к украинской делегации представителей энергетической отрасли, и представляет достижения и инновации в энергетике. Уже в течение 170 лет Всемирные выставки Ехро является платформой для инноваций: формируя современное общество, демонстрируя новые изобретения и предвидя будущее. Ехро всегда становились событиями мирового масштаба, которые формировали ход человеческой истории, демонстрируя мир тенденций грядущего дня.