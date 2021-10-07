Оборот полувагонов и в целом грузовых вагонов в сентябре был наихудшим с начала 2021 года

По итогам сентября 2021 года средний показатель оборота грузовых вагонов на сети "Укрзализныци" составил 8,36 суток против 8,18 суток в августе и 7,44 - в июле.

Согласно данным проекта "Железнодорожный счетчик", посредством которого ЦТС отслеживает динамику оборота грузовых вагонов в системе ж/д транспорта Украины, сентябрьский показатель пока наихудший в 2021 году. Быстрее всего вагоны двигались в мае, когда оборот составлял 7,11 суток.

Что касается полувагонов, самого массового вида грузовых вагонов в Украине, то в сентябре их оборот составлял 7,27 суток против 7,07 суток в августе или 6,41, 6,10 в июле и июне соответственно. В прошлом месяце показатель был также хуже, чем в сентябре 2020 года, когда в среднем оборот полувагона составлял 6,65 суток.

Оборот зерновозов в сентябре, по информации самой "Укрзализныци", составлял 10,5-11 суток, а в частных компаниях отмечали, что ситуация еще хуже, чем описывает ж/д монополист.

Вместе с тем напомним, что в УЗ отчитались, что в сентябре компания в среднем грузила 779 тыс. т грузов в сутки. Что является рекордным показателем с 2017 года.