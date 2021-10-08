Необходимо как можно скорее ввести запрет на экспорт металлолома, иначе государство понесет огромные потери.

Об этом заявил руководитель Аналитического центра развития рыночной экономики СМD Ukraine Игорь Гужва.

«По состоянию на сегодняшний день экспорт металлолома возрос в 20 раз. Это связано с двукратным ростом цен на металлолом на международных рынках”, - рассказал Гужва.

По его словам, от массового вывоза металлолома страдают не только отечественные металлурги, которые уже испытывают дефицит сырья, но и бюджет, недополучающий миллиарды.

«За последние четыре месяца мы экспортировали порядка 410 тыс. тонн лома. И при этом бюджет получил в районе 720 млн грн от налога на экспортную пошлину. Это вроде такие поступления в бюджет. Но если бы мы эту сталь переработали здесь у нас в Украине, то мы бы получили порядка 4,5 млрд грн от металлургических предприятий», - объяснил Гужва.

Эксперт подчеркнул: необходимо немедленно вводить запрет на экспорт лома, иначе государство понесет огромные потери.

«Решение крайне актуальное, крайне востребованное. И если его не принимать, то до конца года наш экспорт может составить миллион тонн стали. Для государства это огромные потери», - сказал Гужва.

Напомним, ранее металлурги обратились с открытым письмом к президенту Украины Владимира Зеленского с призывом временно ограничить экспорт лома и не допустить остановки украинских предприятий, которые уже страдают от дефицита сырья. Позже Министерство экономики опубликовало проект постановления об ограничении экспорта, но принятие проекта по неизвестным причинам отсрочили.

Между тем народный депутат Андрей Николаенко отметил: установленные пошлины на экспорт металлолома не способны предотвратить массовое вывозу сырья из Украины, и Минэкономики необходимо срочно ввести временный запрет на экспорт.