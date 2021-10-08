НКРЭКУ приблизила ценовые ограничения в Бурштынском энергоострове к уровню остальной энергосистемы Украины, что повышает шансы на успешное прохождение отопительного сезона.
Об этом сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.
«Необходимость пересмотра прайс-кэпов была продиктована ценовой конъюнктурой на уголь и газ на мировых рынках. Это решение хоть несколько и запоздалое, однако является критически необходимым и включает в себя экономический и безопасный аспекты», - отметил эксперт на своей странице в Facebook.
По его словам, выравнивание ценовых индикативов в обоих торговых зонах на территории Украины - шаг к восстановлению конкурентоспособности генерации и в целом движение к либерализации рынка в условиях построения рыночной экономики.
"Надеюсь сегодняшнее решение по направлению к формированию рыночных цен станет заметным шагом к прогнозируемой и долгосрочной регуляторной политике», - прокомментировал Омельченко.
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Напомним, накануне НКРЭКУ ослабила ценовые ограничения в Бурштынском энергоострове. Однако максимальная цена для производителей в регионе остается существенно ниже, чем на остальной территории Украины.
Решение о повышении ценовых ограничений в Бурштынском энергоострове принято после обращения руководства Калушской ТЭЦ, которая из-за заниженных цен осталась без угля и средств на его закупку.
С конца августа ТЭЦ несколько раз останавливалась из-за нехватки угля.