ДТЭК в условиях финансового дефицита и напряженной ситуации на мировом рынке пытается максимально обеспечить собственную генерацию углем.
Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на слова исполнительного директора Дмитрия Сахарука, пишет Энергореформа.
«Несмотря на дефицит финансового ресурса в условиях растущих цен на уголь, компания делает все возможное, чтобы обеспечить сырьем свою генерацию. Мы сейчас везем все, что можем. Из Польши, Казахстана. Из США контрактация лодок идет», – сообщает агентство со ссылкой на слова Сахарука.
Он отметил, что огромный дефицит угля, который испытывает Китай, серьезно накалил ситуацию на внешних рынках и усложнил его покупку для потребностей украинской генерации.
«3-6 месяцев на рынке будет огромный спрос на него по очень высокой цене, обусловленной потребностью Китая", – прогнозирует исполнительный директор ДТЭК, уточнив, что цена топлива составляет $260-270 за тонну.
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В то же время Сахарук акцентировал, что украинская генерация не испытывала бы сейчас проблем с сырьем, если бы имела ресурсы для его контрактации заблаговременно.
«За 1,5-2 года из энергетики вытянули все деньги путем необоснованно низких тарифов на э/э, которые не имели никакой связи с реальностью. Нет запаса прочности в системе, а на фоне высокой аварийности, низкого производства угля мы испытываем дефицит», – разъяснил топ-менеджер.