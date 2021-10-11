Политический консультант Руслан Рохов рассказал, что в нашей стране политики служат олигархам, так как нет альтернативы, а политика в целом воспринимается как бизнес.
Об этом он рассказал в программе Александра Кочеткова «Экономика для думающих».
«Дивиденды олигархи от инвестиций в политику имеют, состояние у них растет и они всегда в главной части списка самых богатых украинцев. Если бы это было невыгодно, то они бы этого не делали», - отметил Рохов.
По мнению эксперта, сегодня у политиков нет выбора, кому служить: они выбирают между олигархами и олигархами.
«Или ты идешь на службу олигархам или ты не попадаешь в политику, ну или ты достаешь свои деньги, а потом ты смотришь на политику как на бизнес: инвестирования отбиваешь. Думаешь, как продать свой голос так в парламенте, чтобы вернуть свои инвестиции», - подчеркнул Рохов.
Муж Пугачевой Галкин похвастался сыном, который растет его копией: «Совсем взрослый уже»
Дикусар со своей новой партнершей зацепил Булитко откровением: «Будет жестко…»
Судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво вернулся в Украину к своей любимице: "Соскучились..."
Звезду "Дизель шоу" Булитко довели до слез прямо на съемочной площадке: "Обе руки левые, да еще и..."
Потап показал, как выглядит Каменских в реальной жизни без грима и фильтров: "Люблю ее безумно"
По словам эксперта, если мы хотим, чтобы политики таковыми не были, то нужно создать соответствующие условия, но, как он отметил, при сегодняшней политической модели в Украине это невозможно.
Как сообщала Politeka, Себастьянович рассказал о проблемах нашей налоговой системы.
Также Politeka публиковала мнение Себастьяновича: Основная причина успеха или неуспеха – это госаппарат.