Громадський діяч Павло Себастьянович у програмі Олександра Кочеткова «Економіка для думаючих» розповів, що дуже важливо для процвітання держави вибудувати ефективний держапарат.

«Мета всіх реформ – це ефективний державний апарат, тобто будівництво державного апарату. Основна причина успіху чи неуспіху – це держапарат. Якщо ти собі за мету поставиш наладку цього інструменту, то навколо все почне відбуватися», - сказав Себастьянович.

На думку експерта, все в нашій країні залежить від держапарату, якщо він буде налагоджений, то варто очікувати успіх: почне рости економіка, буде справедливий розподіл національного багатства.

«Якщо в самому держапараті немає ніякого зворотного зв'язку з людьми, які обирали депутатів, то нічого не буде. Найголовніше – це налаштувати зворотний зв'язок з людьми і розподілити функції, які залишаються в центрі і які делегуються на місця», - сказав Себастьянович.

Як зазначив експерт, архітектура держапарату – це одна з найбільш ключових речей в нашій країні.

Як повідомляла Politeka, Себастьянович розповів, чим повинен займатися Кабмін .