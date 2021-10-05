Громадський діяч Павло Себастьянович у програмі Олександра Кочеткова «Економіка для думаючих» розповів, що дуже важливо для процвітання держави вибудувати ефективний держапарат.
«Мета всіх реформ – це ефективний державний апарат, тобто будівництво державного апарату. Основна причина успіху чи неуспіху – це держапарат. Якщо ти собі за мету поставиш наладку цього інструменту, то навколо все почне відбуватися», - сказав Себастьянович.
На думку експерта, все в нашій країні залежить від держапарату, якщо він буде налагоджений, то варто очікувати успіх: почне рости економіка, буде справедливий розподіл національного багатства.
«Якщо в самому держапараті немає ніякого зворотного зв'язку з людьми, які обирали депутатів, то нічого не буде. Найголовніше – це налаштувати зворотний зв'язок з людьми і розподілити функції, які залишаються в центрі і які делегуються на місця», - сказав Себастьянович.
Як зазначив експерт, архітектура держапарату – це одна з найбільш ключових речей в нашій країні.
Екс-чоловік Ані Лорак повторив екстремальне побачення, але вже з новою коханою: "З Кароліною теж є таке..."
"Холостяк" Михайло Заливако поїхав з київського бару з травмою голови: "Будьте обережні"
Полякова засвітила інтер'єр своєї розкішної вілли з приватним пляжем і яхтою: "Нічого не може бути краще"
"Холостяк" Добринін злітав у Париж з дружиною та сином й приголомшив заявою: "Прийшов час і вам..."
Трагічно закінчилося життя відомого актора-красеня: "Доля так жорстоко обійшлася з ним"
Як повідомляла Politeka, Себастьянович розповів, чим повинен займатися Кабмін.
Також Politeka публікувала слова Кочеткова: НАТО як політичний блок лякає, впливає, загрожує і попереджає, стримуючи потенційних агресорів.