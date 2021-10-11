Политтехнолог Александр Кочетков рассказал о странных стечениях обстоятельств, которые были во время смерти народного депутата Антона Полякова.

Об этом он рассказал в программе «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

Как сообщает гость программы, согласно определенной информации во время смерти Антона Полякова не работали камеры «Kyiv Smart City». «С другой стороны, отключать камеры, даже если это было какое-то покушение – это уже чересчур», - подчеркивает он.

В то же время Кочетков отмечает, что так отравиться можно и собственноручно, особенно если в жизни много стрессов, а именно такая ситуация и была у нардепа. В общем эксперт утверждает, что быть политиком - это в принципе всегда испытывать стресс. В результате, констатирует он, состояние организма значительно ухудшается и человек может в чем-то ошибиться.

Также политтехнолог замечает, что треть «Слуг народа» больше ориентируется на Офис президента, чем на самого президента Зеленского. «Зеленский для них Бог, на которого надо молиться, а решают они все вопросы с Офисом президента», - объясняет он. Как добавляет Кочетков, те функционеры, что ответственны за имидж фракции, по сути, никогда не любили Полякова.

В целом же эксперт заключает, что жизнь часто подкидывает невероятные ситуации, с которыми нужно разбираться. «Я могу утверждать, что жизнь иногда может подбрасывать такие сюрпризы, что ни один сценарист планировщик и проектировщик спецопераций и не выдумает», - подчеркивает он.

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