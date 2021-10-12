Правительство должно запретить экспорт металлолома, чтобы обеспечить экономическое развитие.

Об этом заявил народный депутат из фракции «Слуга народа» Дмитрий Кисилевский.

«Учитывая двадцатикратное рост экспорта металлолома, действия государства необходимы, и должны были бы состояться гораздо раньше, чем сейчас. Но то, что правительство наконец эту проблему заметил и предложил такой проект решения (о запрете экспорта лома – Ред.) – это хорошо», - сказал Кисилевский.

Он подчеркнул: Украина должна отходить от сырьевой модели экономики, которая не обеспечивает развитие, мы должны самостоятельно перерабатывать сырье, производить и экспортировать готовую продукцию. Поэтому намерение правительства ограничить вывоз металлолома, который является стратегическим сырьем для металлургии, можно только приветствовать.

"Это свидетельствует о том, что правительство понимает: сырьевая экономика не принесет благосостояния украинским гражданам и не будет способствовать экономическому росту. Экономическому росту будет способствовать увеличение переработки сырья внутри страны", - подытожил Кисилевский.

Как известно, ранее объединения металлургов и промышленников обратились с открытым письмом к президенту Украины Владимира Зеленского и премьера Дениса Шмыгаля и призвали временно ограничить экспорт лома, чтобы не допустить остановки украинских предприятий. Позже Министерство экономики подготовило проект постановления об ограничении экспорта, но принятие проекта по неизвестным причинам до сих пор не состоялось.

В свою очередь народный депутат Алексей Мовчан заявил, что Украине крайне необходимо ввести временный мораторий на экспорт лома, чтобы сохранить рабочие места и спасти от кризиса отрасли, которые удерживают целые города. А также необходимо принять меры в отношении экспортеров, которые манипулируют ценами на лом, вносят в декларации заниженные цифры, а разницу выводят в офшоры.