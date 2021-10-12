ДТЭК организовал первую ЭКО-промышленную экскурсию для студентов столичных вузов на Ладыжинскую ТЭС и планирует и в дальнейшем развивать это направление.

Об этом говорится в сообщении компании.

«Мы начали экотуризм на нашей станции, чтобы сделать энергетику простой, доступной и открытой для каждого, показать, что она является эффективной и экологичной. Мы заботимся не только о наших предприятиях, но и Об общинах, с которыми работаем. ДТЭК - социально-ответственный бизнес, который хочет формировать и распространять экомышления современного поколения», - цитирует пресс-служба слова директора Ладыжинской ТЭС Игоря Снегина.

В компании отметили, что Ладыжинская ТЭС, Ладыжинская ГЭС и Ладыжинская СЭС – это единственный в Украине энергетический комплекс, в котором объединены три вида энергетических предприятий.

Первую экскурсию на этот комплекс провели для студентов Киево-Могилянской академии, Киевского политехнического института им. И. Сикорского и Института международных отношений КНУ им. Т. Шевченко.

«Эта экскурсия первая, и уникальная не только для нашего объекта, но и в целом для Европы. Потому что в Европе принято заводить людей на такие промышленные объекты, когда они находятся либо в спящем режиме, либо законсервированы, либо их используют как музейный экспонат. Бизнес ДТЭК всегда готов к диалогу и хочет быть максимально понятным, открытым, откровенным. Мы сделали такую платформу для диалога, чтобы показать молодежи перспективу для их работы и развития», - цитирует пресс-служба слова руководителя департамента ДТЭК по вопросам изменения климата и экологии Наталья Слободян.