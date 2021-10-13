Повышения тарифа на передачу тока на 56% приведет к экономическому хаосу и спровоцирует социальный взрыв в стране. Об этом заявил экономист Борис Кушнирук.

"Это составная часть хаоса. Они хотят часть средств, которые потом будут получать от этих платежей, которые идут вразрез, перенаправлять на компенсацию убытков в поставках электроэнергии населению по сниженным ценам. Потому что там есть дыра. При этом на данный момент никто не может ответить, чем они ее собираются закрывать», - сказал Кушнирук.

Он пояснил, что расходы на поставки тока населению будут значительно выше, чем цена, по которой население будет за него платить, в частности из-за значительного подорожания угля, поэтому властям надо найти средства, чтобы перекрыть эту разницу. И их решили найти за счет увеличения тарифа на передачу тока для бизнеса. По мнению экономиста, такой шаг власти может привести к остановке промышленности и будет иметь следствием социальный взрыв.

«Боюсь, что они столкнутся с тем, что значительная часть промышленных предприятий просто может остановить производство и потребление электроэнергии вообще на определенный период. Кроме того у власти не будет хватать средств для обеспечения электроэнергией потребностей жилищно-коммунального сектора. А это для них значительно опаснее, потому что взрыв будет социальный", - спрогнозировал Кушнирук.

Ранее президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков подчеркнул, что повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к потере конкурентоспособности отечественной промышленностью и тотальной инфляции.

Напомним, НЭК «Укрэнерго» выступило с предложением повысить тариф на передачу электроэнергии на 56%, до 458,83 грн/МВт*час. При этом в 2020 году тариф на передачу повышался трижды, и он вырос в результате более чем вдвое - с 113 грн МВт-ч до 293,93 грн за МВт-час.