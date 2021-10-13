Украина должна достичь существенного прогресса в реформировании Укрзализныци, иначе торговля и развитие транспортных связей с Евросоюзом будет затруднено.

Об этом говорится в совместном заявлении президента Владимира Зеленского, президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которую одобрили во время 23-го Саммита Украина - Европейский Союз.

Как сказано в заявлении, стороны договорились о важности усовершенствования сообщения между Украиной, ЕС и другими странами Восточного партнерства с целью содействия торговле, дальнейшего развития надежных и устойчивых транспортных связей и поддержки контактов между людьми.

"Мы приветствовали подписание Соглашения между Украиной, ЕС и его государствами-членами об Общем авиационном пространстве и ожидаем скорейшего вступления его в силу. Мы приветствовали текущую работу по включению внутренних водных путей Украины в трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T). И мы согласились относительно важности существенного прогресса Украины в реформировании системы железнодорожного транспорта», - сказано в заявлении.

Напомним, ранее о необходимости реформирования Укрзализныци говорили Агентство США по международному развитию (USAID) и международная компания Ernst & Young. Как сказано в в долгосрочной " национальной стратегии увеличения прямых иностранных инвестиций в Украину», которую подготовили компании по заказу Кабмина, УЗ необходимо разделить на бизнес-секции, а также разработать механизм прозрачного тарифообразования. Все это поможет привлечь в компанию инвестиции и провести модернизацию. Напомним, Соглашение об ассоциации и Директива Совета ЕС от 21 ноября 2012 года о едином железнодорожном пространстве ЕС (2012/34/ЕС) предусматривает формирование в структуре «Укрзализныци» корпоративного центра и четырех функциональных вертикалей: инфраструктура, грузовые перевозки, пассажирские перевозки и производство. Такое разделение было зафиксировано Кабмином в соответствующем постановлении.

Первый этап реформы Укрзализныци, а именно выделение из ее структуры инфраструктурного филиала и филиала грузоперевозок, был основан Владимиром Жмаком в любом 2021 году. Однако Кабмин уже в марте досрочно отправил его в отставку, а на его место назначили врио Ивана Юрика: он стал пятым руководителем УЗ за последние два года.