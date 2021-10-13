Мораторий на экспорт металлолома, который предлагает ввести Министерство экономики до 2023 года, не противоречит Соглашению об ассоциации Украины с ЕС и другим обязательствам Украины в рамках членства во Всемирной торговой организации.

Ведь это решение необходимо Украине для того, чтобы спасти от кризиса собственную металлургическую отрасль. Об этом говорится в материале "Кому достается украинский металлолом. Власть наконец пришла в себя?" на сайте Главком.

Как сказано в статье, сегодня металлолома в Украине почти нет: его вывезли в страны-конкуренти, прежде всего в Турцию и непризнанное Приднестровья, где оседает 98% нашего сырья.

"Экспортеры лома, конечно, радуются высоким мировым ценам и бешеным сверхдоходам в условиях незначительных текущих расходов. Но для бюджетов всех уровней, с точки зрения поступлений, гораздо выгоднее экспорт металлургической продукции, чем лома. Ведь разница на одной тонне — едва ли не в десять раз. Поэтому единственным правильным шагом, который нужно было сделать уже давно, есть временный мораторий на экспорт лома", - поясняет издание.

При этом, как подчеркивают журналисты, приказ Минэкономики никак не противоречит Соглашению об ассоциации Украины с ЕС и другим обязательствам Украины. Ведь, как уточняется в пояснительной записке к проекту, действие этого положения не распространяется на экспорт лома и отходов черных металлов в страны, с которыми Украина имеет соответствующие взаимные международные обязательства. В данном случае, с учетом международных соглашений, прежде всего Соглашения об Ассоциации Украины с ЕС, запрет не будет применяться в отношении экспорта в страны ЕС, Великобританию и Северную Ирландию, СНГ (кроме РФ), Израиль, Канаду, Черногорию и страны, являющиеся членами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). В эту организацию входят Исландия, Княжество Лихтенштейн, Королевство Норвегии и Швейцария.

Такая концепция, по убеждению издания, вполне логична, поскольку перечисленные страны не являются агрессивными покупателями отечественного металлолома, а значит, не будут создавать нам больших проблем в ближайшей перспективе. А Турция и, тем более так называемое Приднестровье, членами Евросоюза и обозначенных организаций не являются.

Что касается ВТО, то по правилам всемирного торгового "клуба", Украина имеет право временно запретить или ограничить экспорт с целью предупреждения или ослабления критического дефицита товаров, имеющих важное значение для страны.

"Это именно украинский случай, поскольку имеет место критический дефицит металлолома — важнейшей стратегической и энергосберегающей сырья для металлургического производства: ведущей отрасли, что обеспечивает 12% ВВП страны и более 700 тысяч рабочих мест с учетом смежных отраслей. Поэтому правительству нужно принять документ. Или же Украина и дальше в ущерб себе будет обеспечивать сырьем конкурентов из Турции и так называемого Приднестровья", - отмечает издание.

Напомним, ранее металлурги призвали президента Владимира Зеленского временно ограничить экспорт лома и не допустить остановки украинских предприятий, которые уже страдают от дефицита сырья. Позже Минэкономики опубликовало проект постановления об ограничении экспорта, но принятие проекта по неизвестным причинам отсрочили.



Тем временем народный депутат Андрей Николаенко отметил: установлены пошлины на экспорт металлолома не способны предотвратить массовый вывоз сырья из Украины и Минэкономики необходимо срочно ввести временный запрет на экспорт.