Кандидат философских наук Валентин Гладких дал свой предварительный прогноз относительно вероятности формирования в украинском политическом поле новых партий.

Об этом он рассказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

«Я уже давно жду и надеюсь дождаться появления в Украине чисто левой партии. Её можно назвать социал-демократической или как-то ещё – главное, что она будет левой направленности. Я имею в виду левизну в классическом понимании, а не те партии, которые смешивают социальную платформу и так называемую политику идентичности. Украине нужно что-то вроде Демократической партии, в которой мейнстримом стал бы Берни Сандерс. Я думаю, что и мировую политику в целом вскоре ожидает Ренессанс левой идеи, идеи максимального распределения. Однако сейчас в Украине продвигают сокращение налогов и свободную конкуренцию, хотя эта идея устарела лет на сорок», - считает гость программы.

По его мнению, в наше время эта концепция в принципе не может сработать, поскольку за этот срок ситуация радикально изменилась.

«Сейчас в мире идёт взрыв популизма. То, что происходит в Украине – только частное проявление этой общей тенденции. И запрос на несистемных политиков сохраняется», - говорит Валентин Гладких.

Как сообщает Politeka, ранее он отмечал, что сейчас ни один из украинских политиков не может соперничать с Владимиром Зеленским.

Также Politeka сообщала, что Гладких призвал различать законное и незаконное вмешательство в выборы.