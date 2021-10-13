Кандидат философских наук Валентин Гладких дал свой предварительный прогноз относительно вероятности формирования в украинском политическом поле новых партий.
Об этом он рассказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности».
«Я уже давно жду и надеюсь дождаться появления в Украине чисто левой партии. Её можно назвать социал-демократической или как-то ещё – главное, что она будет левой направленности. Я имею в виду левизну в классическом понимании, а не те партии, которые смешивают социальную платформу и так называемую политику идентичности. Украине нужно что-то вроде Демократической партии, в которой мейнстримом стал бы Берни Сандерс. Я думаю, что и мировую политику в целом вскоре ожидает Ренессанс левой идеи, идеи максимального распределения. Однако сейчас в Украине продвигают сокращение налогов и свободную конкуренцию, хотя эта идея устарела лет на сорок», - считает гость программы.
По его мнению, в наше время эта концепция в принципе не может сработать, поскольку за этот срок ситуация радикально изменилась.
«Сейчас в мире идёт взрыв популизма. То, что происходит в Украине – только частное проявление этой общей тенденции. И запрос на несистемных политиков сохраняется», - говорит Валентин Гладких.
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Как сообщает Politeka, ранее он отмечал, что сейчас ни один из украинских политиков не может соперничать с Владимиром Зеленским.
Также Politeka сообщала, что Гладких призвал различать законное и незаконное вмешательство в выборы.