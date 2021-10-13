Высший антикоррупционный суд отклонил иск ферросплавных заводов Игоря Коломойского, требовавшего от прокуратуры возобновить уже закрытое дело «Роттердам+».

Соответствующее решение суд принял 13 октября после 4 месяцев рассмотрения дела.

ВАКС постановил, что Специализированная прокуратура полностью законно и обоснованно закрыла дело «Роттердам+» в мае 2021 года из-за отсутствия состава преступления.

Суд подтвердил доводы прокуроров САП об отсутствии убытков от действия формулы и вреда от ее применения.

Напомним, дело «Роттердам+» было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой 20 мая 2021 года из-за отсутствия состава преступления. Это стало 4-м закрытием этого дела, поскольку в ходе трехлетнего расследования не было установлено ни вреда от действия формулы, ни потерпевших, ни факта нарушения закона.

Единственными потерпевшими от формулы считают себя два ферросплавных завода Игоря Коломойского.