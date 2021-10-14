Правительство полностью провалило подготовку к отопительному сезону и сейчас хочет как во времена советской власти экспорировать газ у частного бизнеса.



Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко.



«Слуги дальше строят Украинскую ССР для своего Брежнева-Зежнева. Власть провалила подготовку к отопительному сезону и хочет спастись за чужой счет, уничтожить рынок ручным контролем. И это в то время, когда первые холода уже пришли. Какое-то газовое раскулачивание, а не помощь», - прокомментировал Гончаренко заявление лидера «Слуг народа» о намерении ограничить право бизнеса покупать-продавать газ.



Гончаренко подчеркнул, что экспроприация газа у частных собственников приведет к катастрофическим последствиям для экономики.



«Какие тут инвестиции и няни, если никто в мире не даст денег коммунистам? А нам без денег не за что добывать собственный газ. Добавьте сюда иски иностранных компаний, ценой в миллиарды – Украина окажется в шаге от дефолта, инвесторы уйдут, а мы останемся у разбитого корыта со слугами», - добавил Гончаренко.



Накануне лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия озвучил идею властей запретить частному бизнесу свободно продавать свой газ.