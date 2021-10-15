Инициатива по ограничению прав независимых газодобытчиков свободно продавать газ приведет к потерям государственного бюджета 10 млрд грн.
Об этом заявили в Ассоциации газодобывающих компаний Украины (АГКУ).
"Из-за введения механизма регулирования цены частные газодобывающие компании будут вынуждены остановить инвестиции в геологоразведочные работы, разработку месторождений и бурение новых скважин. Это, в свою очередь, приведет к сокращению рабочих мест в секторе и смежных отраслях, а также к уменьшению поступлений в государственный и местный бюджеты. По предварительным подсчетам, потери могут составить до 10 млрд грн", - говорится в сообщении ассоциации.
Кроме того, предложения по искусственному регулированию цены нанесут удар по инвестиционному имиджу Украины, убеждены в ассоциации.
Так, привлечение миллиардных инвестиций в нефтегазовые проекты, которые, в частности, предусмотрены подписанными соглашениями о разделе продукции, будут невозможны. Это означает потерю более 12 млрд грн в ближайшие пять лет, добавили в ассоциации.
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"Остановка инвестиционной деятельности приведет к ежегодному падению газодобычи частными газодобытчиками на 10%, что в свою очередь потребует увеличения поставок в Украину импортного газа. Это ослабит энергетическую безопасность Украины, особенно, учитывая, запуск Северного потока-2 и риск сокращения или полного прекращения транзита российского газа через нашу страну", - говорится в сообщении.
Напомним, на прошлой неделе лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия озвучил идею властей запретить частному бизнесу свободно продавать свой газ.
Это вызвало критику экспертов, нардепов и международных специалистов, которые предупредили о катастрофических последствиях для украинской экономики от такого шага.