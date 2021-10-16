Предложение забрать у частных компаний газ по себестоимости приведет к падению добычи газа в стране на 0,5-1 млрд куб. м (до 5%) уже в первый год.

Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

«По разным оценкам, снижение за ближайший год может составить от 0,5 до 1 млрд куб. м. Сегодня именно рост частной газодобычи держит добычу газа в Украине. Частные компании за последние 5 лет увеличили добычу газа на 20%. В то же время государственное Укргаздобыча стабильно «минусует» – за 3 года добыча снизилась на 12%», - отметил эксперт.

Он добавил, что частные компании не будут работать в условиях, когда цены на их продукцию определяются не рынком, а волюнтариськими решениями политиков.

«Программы развития и бурения будут свернуты и добыча газа снизится, а значит, это снижение придется компенсировать импортом из-за рубежа. Нефтегазовая отрасль очень инертна. На восстановление предыдущего уровня добычи в случае его снижения уйдут годы. Поэтому импульсивные и необдуманные решения недопустимы», - добавил эксперт.

Напомним, ранее лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия озвучил идею властей запретить частному бизнесу свободно продавать свой газ.

Это вызвало критику экспертов, нардепов и международных специалистов, которые предупредили о катастрофических последствиях для украинской экономики