Поставщик электроэнергии, газа и энергоэффективных решений YASNO профинансировал и исполнил в металлургическом подразделении ДКХЗ третью очередь масштабной модернизации системы освещения.

Около 700 новых LED-светильников экономят предприятию 82,5% электроэнергии на освещение в цехах. Об этом говорится в сообщении компании.

"Первая очередь проекта предусматривала замену системы освещения части производственных цехов, в частности, ТЭЦ и уличного освещения. Второй этап модернизации коснулся участков конвертерного цеха. В рамках третьей очереди модернизации были установлены новые высокоэффективные LED-светильники, заменена кабельно-проводниковая продукция, коммутационная аппаратура, а также установлена система технического учета электроэнергии с дистанционным съемом информации», - говорится в сообщении.

В целом было установлено около 700 светильников на 10 объектах, в частности, в миксерном и шихтовом отделениях, кислородно-компрессорном и ремонтно-механическом цехах, части ОМБЛЗ и тому подобное. На некоторых участках цехов температура под потолком достигает +80 0С, поэтому для них были использованы специальные высокотемпературные светодиодные светильники.

Ежемесячная плановая экономия составляет 80% от первоначального потребления системы освещения, однако уже сейчас фактический экономический эффект составил 82,5%.

YASNO Efficiency подписал энергосервисный контракт с предприятием на 5 лет. Современные энергоэффективные светильники помогут дополнительно сохранить за год 3,8 млн кВт∙ч электроэнергии.

"Модернизация освещения позволяет предприятию значительно экономить, способствовать снижению выбросов СО2 в атмосферу и улучшать условия труда металлургов. ДКХЗ.МВ и YASNO Efficiency намерены продолжить сотрудничество в рамках энергосервисного проекта. Уже запланирована модернизация освещения остальных участков конвертерного цеха, а также цеха сетей и подстанций, газового цеха и других подразделений.», – рассказал Сергей Чулков, директор энергосервисной компании YASNO Efficiency.