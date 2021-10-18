Политолог Александр Кочетков рассказал о схеме, которая может решить вопрос пребывания во власти политиков, которые не выполняют публичных обещаний.

Об этом он рассказал в своём блоге.

«Формально мы живем в одной стране, но две Вселенные (народа и власти) соединяются через крохотную микрочастицу: играют периодические выборы. Маловато будет, но власти хочется перекрыть даже это узенькое горлышко, например, впихнуть выборы в какое-нибудь приложение или программу», - отметил Кочетков.

По словам эксперта, в таком случае нам будут сообщать результаты выборов одни, но на самом деле они будут другими: на деле во власти будут всё те же люди.

«Что делать? Страна подобна океанскому лайнеру, который, в отличие от моторной лодки, маневрирует с большим трудом. Развернуть страну – сложная задача. Украина до сих пор ещё движется во многом советским курсом. Нам следует поддерживать тех политиков, которые принимают на себя обязательство поставить власть под контроль избирателей: внести изменения в закон о выборах, чтобы невыполнение публичных обязательств стало основанием для отстранения от власти», - подчеркнул Кочетков.

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Как отметил политолог, такая система должна делать невозможным пребывание во власти людей, которые туда попали, обманув избирателей.

«Отстранение от власти завравшихся политиков происходит через референдум. Процедура отработана в других странах: особых затрат на это не нужно. Не верьте манипуляторам, которые говорят, что на это понадобятся огромные средства, и что страна будет заниматься то выборами, то референдумами», - сказал Кочетков.

Как сообщала Politeka, Александр Кочетков рассказал, что Украине понадобится интеллектуальная диктатура для решения проблем.

Также Politeka писала, что Константин Матвиенко рассказал, кто был самым интеллектуальным президентом Украины.