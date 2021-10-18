Для обеспечения надежной и бесперебойной работы теплоэлектростанций, особенно в период отопительного сезона, за 9 месяцев этого года «ДТЭК Энерго» направил в ремонте кампанию блоков ТЭС, 1,7 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении компании.

"На сегодня энергетики реализовали 23 из 28 запланированных (в т. ч. дополнительных) в этом году ремонтов энергоблоков теплоэлектростанций. Так, выполнено 82% от запланированных объемов ремонтной кампании. Соответствующие работы были проведены на блоках Криворожской, Приднепровской, Запорожской, Кураховской, Луганской, Бурштынской, Добротворской и Ладыжинской ТЭС», - говорится в сообщении.

На стадии реализации находятся 5 ремонтов блоков на Запорожской, Кураховской, Луганской, Добротворской и Ладыжинской ТЭС. До конца года планируется реализовать еще 1 плановый ремонт энергоблоков на Бурштынской ТЭС.

«Маневровые мощности ДТЭК Энерго уже неоднократно поддерживали украинскую энергосистему, работая на максимуме и сглаживая пиковые периоды потребления электроэнергии. Это особенно важно во время отопительного сезона. Поэтому, несмотря на сложную ситуацию на рынке, мы вкладываем средства в ремонты оборудования теплоэлектростанций для того, чтобы минимизировать любые перебои в работе и обеспечить стабильную работу ТЭС, а с ними и всей энергосистемы», - рассказал генеральный директор «ДТЭК Энерго» Ильдар Салєєв.

Всего по итогам 2021 года ДТЭК Энерго планирует направить в ремонт кампанию ТЭС более 2,5 млрд грн.