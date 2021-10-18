Фонд Рината Ахметова совместно с журналом VOGUE, и ЦУМ Киев запустили проект психологической поддержки пациентов с онкологическими заболеваниями. Он получил название #РАКНЕВИРОК.

– 10 лет назад в Украине не было современных подходов в диагностике и лечении онкологических заболеваний. Поэтому Фонд Рината Ахметова реализовал масштабную программу «Рак излечим», целью которой было обеспечение профильных медучреждений по всей стране необходимым современным оборудованием. Фонд также принимал участие в строительстве радиологического корпуса Института рака. Кроме этого, инициировал создание мобильной женской консультации, которая объехала всю страну и помогла тысячам людей в ранней диагностике рака. За эти годы, благодаря усилиям Фонда, порядка 400 000 человек получили необходимую помощь. За 10 лет общения с медиками, пациентами и их семьями мы поняли, что психологическая поддержка ‒ это важнейшая составляющая лечения. Поэтому Фонд Рината Ахметова совместно с журналом VOGUE при поддержке ЦУМ Киев запустили фотопроект #РАКНЕВИРОК. Его главная задача ‒ на примере реальных историй героинь рассказать, что жизнь после диагноза возможна, а рак ‒ точно можно победить, – сказала член Наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко.

#РАКНЕВИРОК – это истории украинцев, которые смогли победить болезнь. Они вдохновят и поддержат тех, кто только начинает борьбу с онкологией. #РАКНЕВИРОК также станет трибуной для лучших онкологов и психологов страны, которые помогут быстрее справиться с первым шоком от поставленного диагноза, принять его и начать борьбу за жизнь и здоровье.

Одной из участниц проекта стала 36-летняя Анна Нестеренко из Ровенской области. Страшный диагноз ей поставили в апреле 2020 года.

‒ Это был самый сложный день в моей жизни. Я плакала. Мне было страшно. Я чувствовала, что моя жизнь вышла на финишную прямую. У меня была очень агрессивная форма рака – болезнь развивалась очень быстро. Каждый день я чувствовала себя все хуже. Мечтала только об одном: дожить до 8-летия дочери. Я попросила у Бога прощения за все, что совершила в жизни. Какое-то время погоревала, а потом пришла уверенность: в голове была только одна мысль, что я обязана лечиться! Прежде всего ради детей, их у меня двое, – рассказывает Анна.

Сейчас Анна Нестеренко уже здорова, она находится в ремиссии. Женщина говорит, что болезнь сильно ее изменила. Она даже сменила сферу деятельности – до диагноза была журналистом, а сейчас – социальный работник.

– Помогаю деткам-сиротам. Я начала ценить каждый день, дышать ароматом своих детей с такой жадностью! Я так их люблю! Я как представила, что они могли без меня остаться, – для меня это самое страшное. Хочу сказать всем украинцам: «Берегите свое здоровье. Не бойтесь сдавать анализы. Если у вас все же нашли онкологию – верьте в себя, лечитесь. Вы обязательно сможете победить! Мне это удалось!» – сказала Анна.

Ознакомиться с вдохновляющими историями победы над раком или рассказать свою можно на странице проекта: https://akhmetovfoundation.org/rinat-ahmetov-poryatunok-zhyttiv/project/raknevyrok



