Власть должна принять системные решения по развитию "Укрзализныци", а не заниматься пинг-понгом – то запрещает эксплуатацию вагонов по возрасту, что спровоцирует коллапс на рынке перевозок, то отменяет свое решение, то локомотивы покупает, то электрички, то вагоны. Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.



"С одной стороны, мы видим хроническое простаивание вагоноремонтных мощностей. С другой стороны, мы имеем ситуацию, что одномоментно запретить все вагоны к эксплуатации, срок которых вышел, мы не можем. Потому что будет коллапс перевозок. К сожалению, Укрзализныця занимается постоянным пинг-понгом за последние 2 года и то вводит ограничения, то потом их отменяет. Что еще больше дестабилизирует рынок", - пояснил Омелян.



Он также напомнил, что в текущем году Укрзализныця впервые получила 4 миллиарда гривен для обновления пассажирского подвижного состава, однако за год не смогла осуществить закупку. Это свидетельствует об отсутствии у компании профессионального менеджмента.



«Мы должны вернуться в точку ноль. В этом моменте провести расширенное совещание на уровне Кабинета министров с участием Укрзализныци, профильного министерства и бизнеса, который причастен как к вагоностроительной сфере, так и к перевозкам. И четко определить свою политику на последующие 5 лет. А затем выполнять согласованный план действий", - отметил Омелян.



По его словам, если правительство решит акцентировать внимание на обновлении подвижного состава - государство должно гарантировать инвестирование в закупку новых вагонов и потом придерживаться своих обязательств. Тогда бизнес также будет иметь возможность подготовиться к таким действиям-в частности, заложит обновление вагонного парка в финансовые планы. А отсутствие стратегии в действиях властей приводит лишь к хаосу на рынке перевозок.



«Такой хаос, когда мы однажды принимаем одни решения, потом их отменяет, принимаем совершенно другие решения, ни к чему хорошему не приведет. И будет фактически ситуация, когда возить будет нечем», - предостерег Емельян.



Как известно, Министерство инфраструктуры опубликовало новый приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов в зависимости от возраста. Это уже не первая попытка ведомства вмешаться в вагонный рынок: предыдущие попытки успехом не увенчались, а приказы были отклонены регуляторной службой и Министерством юстиции.



Ранее гендиректор Федерации работодателей и транспорта Владимир Гусак заявил, что руководству Укрзализныци следует думать о закупке локомотивов, которых катастрофически не хватает, а не о покупке новых вагонов. Такого мнения придерживается и председатель украинского аграрного совета Леонид Козаченко: по его убеждению, Укрзализныця имеет достаточно вагонов, и не имеет тяги и модернизированной инфраструктуры, из-за чего оборот вагонов УЗ ежемесячно ухудшается.



Ранее гендиректор федерации работодателей и транспорта Владимир Гусак заявил: чтобы спасти «Укрзализныцю», необходимо провести ее реформирование и назначить профессиональный менеджмент. Он также отметил, что от постоянного повышения тарифов УЗ на перевозки она теряет грузы, и с каждым годом финансовое состояние компании ухудшается.



В то же время член Временной следственной комиссии ВР по проверке состояния «Укрзализныци» Константин Бондарев сообщил, что согласно выводам ВСК из-за тотальной коррупции и неэффективного менеджмента «Укрзализныця» ежегодно теряет более 10 млрд грн.