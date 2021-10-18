ДТЭК Нефтегаз добыл более 1,5 млрд куб. м природного газа за три квартала 2021 года и увеличил добычу на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на сайте компании.

Компания увеличила добычу благодаря успешной реализации программы бурения, капитальных ремонтов и интенсификации скважин на месторождениях в Полтавской области. В частности, 12 сентября ДТЭК Нефтегаз ввел в эксплуатацию скважину №58 Мачухского месторождения.

Скважина глубиной 5360 м была пробурена за 97,5 суток, что является рекордным показателем для Украины. Дебит скважины составляет 300 тыс. м3 газа в сутки. Всего в 2021 году компания завершила бурение 4 скважин.

Увеличение добычи, а также рекордные сроки бурения стали возможными благодаря использованию современного оборудования, а также внедрению новейших технологий и современных технологических решений по всей производственной цепочке.

Генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров отметил:

«Благодаря системному внедрению технологий ДТЭК Нефтегаз демонстрирует рекордную скорость бурения скважины и стабильно высокие показатели добычи газа. Компания привлекает в Украину современные технологии, чем способствует развитию всей нефтегазовой отрасли Украины. Инвестиции в отрасль являются важнейшей задачей для укрепления энергетической безопасности страны, поэтому бизнес рассчитывает на стабильность законодательства и на поддержку государства в виде стимулирующих механизмов».

Как сообщалось ранее, ДТЭК Нефтегаз ведет разработку двух месторождений, а также продолжает геологоразведочные и камеральные работы еще на трех участках в Полтавской области, в том числе на Зиньковской площади. На первом этапе инвестиции в разведывательные работы по Зиньковской площади составят более 1 млрд грн.

Напомним, в сентябре ДТЭК Нефтегаз завершил строительство блочной холодильной установки (БХУ) с опережением сроков.

Благодаря введению в эксплуатацию холодильного оборудования, ДТЭК Нефтегаз уже к концу 2021 получит дополнительно почти 20 млн кубометров газа и увеличит годовую добычу газа по сравнению с показателями прошлого года.