Кураховская, Бурштынская и Запорожская ТЭС «ДТЭК Энерго» в прошлом году снизили объемы выбросов в атмосферный воздух.

Об этом говорится в рейтинге Миндовкилля, опубликованном «Экономической правдой».

По данным издания, в 2020 году объем выбросов в воздух в целом сократился на 8% до 1,92 млн тонн.

Как сообщалось ранее, ТЭС ДТЭК Энерго за последние 8 лет сократили выбросы загрязняющих веществ на 58%. В последние 10 лет инвестиции компании в модернизацию и ремонты ТЭС составили более 28 млрд грн. С 23 реконструированных энергоблоков в Украине, 21 - это энергоблок ТЭС ДТЭК Энерго, где был или построен или реконструирован электрофильтр.