Политический консультант Николай Спиридонов прокомментировал тенденцию к снижению рейтинга украинской правящей партии «Слуга народа» и указал на её вероятные причины.

Своё мнение он высказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«В Украине, как правило, рейтинг партии – это и есть рейтинг её лидера. В Украине вообще нет партий в классическом западноевропейском смысле. Они не переживают смену своего лидера, у них не идеологии, которой бы они придерживались больше нескольких лет подряд. Вот и партии «Слуга народа» нет, ведь она даже не смогла нащупать свою идеологию. Это не партия, это группа людей, которые сейчас у власти. И вот эта группа разочаровывает граждан быстрее, чем сам Зеленский. Формула «царь хороший, бояре плохие» существует, наверное, со времён Византийской империи. А «бояре» и в самом деле начудили выше крыши. Можно вспомнить и совет продать собаку, и высказывания госпожи Третьяковой, и многое другое», - считает гость программы.

Он напомнил не только о высказываниях, но и о поведении «слуг», которые то пьяными садятся за руль, то попадают в ещё какие-нибудь скандальные истории.

«Даже Зеленский не может передать «слугам» весь свой рейтинг, разве что половину. А скандалов происходит всё больше. Но самое странное – что партия не делает из этого никаких выводов», - отмечает Николай Спиридонов.

Как сообщает Politeka, ранее он высказал мнение, что Дмитрий Разумков имеет высокие шансы остаться в политике даже после отставки с поста спикера Верховной Рады.

Также Politeka сообщала, что Спиридонов указал на опасность, которую несёт увеличение налогов.



