Экспроприация газа у частных компаний может станет частью масштабной коррупционной сделки с последующей перепродажей этого газа по завышенным ценам.



Об этом заявил экспремьер-министр Владимир Гройсман, пишет "Главком".



"Я считаю, что это мегакоррупционная история, мегакоррупционная схема, которую они хотят использовать, забрав газ в частных, потом его продав и на этом заработать», – заявил экспремьер в эфире телеканала «Украина 24».



Он подчеркнул, что власть полностью провалила подготовку к отопительному сезону, не создав достаточных запасов газа в период низких цен.



"Просто надо быть честными перед людьми. Они выходили в октябре прошлого года и говорили о том, что у них есть газ по 4700 грн. У меня вопрос – где делся газ по 4700? У вас было 28 млрд. кубов газа, куда вы его дели? И сегодня вы хотите продавать по 10-15 грн., а бюджетным учреждениям уже 16-17 грн., а бюджетным учреждениям, которые имеют свои отдельные котельные по 35-40 грн. И сегодня уже вся страна замерзает», – добавил Гройсман.



Напомним, ранее лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия озвучил идею властей запретить частному бизнесу свободно продавать свой газ.



Это вызвало критику экспертов, нардепов и международных специалистов, которые предупредили о катастрофических последствиях для украинской экономики.



По данным АО «Укртрансгаз», Украина вошла в отопительный сезон 2021-2022 годов с запасом газа в 1,5 раз меньше, чем в прошлом году.