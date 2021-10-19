В сентябре запасы угля на складах ТЭС "ДТЭК Энерго" выросли на 21 тыс. т, до 617 тыс. т, говорится в сообщении компании.

"В сентябре "ДТЭК Энерго" увеличил запасы угля несмотря на повышенную нагрузку на свои ТЭС и, соответственно, использование больших объемов угля. Запасы топлива в прошлом месяце выросли на 21 тыс. т. Если на 1 сентября на складах ТЭС "ДТЭК Энерго" было 596 тыс. т угля, то 30 сентября - почти 617 тыс. т", - говорится в сообщении.

В сентябре ТЭС ДТЭК из-за простоя государственных ТЭС увеличили производство электроэнергии на 1,9 млрд кВт.час сверх плана.

"Количество блоков (турбин) в работе за указанный период также увеличилась с 18 до 23. При такой нагрузке было сожжено больше угля, чем планировалось", - отметили в компании.

По состоянию на 19 октября, на ТЭС ДТЭК находится 513 тыс. т угля.

Напомним, 13 октября ДТЭК экстренно отгрузил государственной "Центрэнерго" и частной "Донбассэнерго" около 50 тыс. т для недопущения их остановки.

Как сообщалось, летом 2021 году украинские ТЭС столкнулись с дефицитом угля из-за невозможности его закупки ввиду аномально низких цен на электроэнергию.

Ситуация с ценами на электроэнергию стабилизировалась в августе 2021 года. Частные компании начали активно контрактовать уголь по импорту, в свою очередь государственные ТЭС по-прежнему испытывать острый дефицит угля.