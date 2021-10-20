Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов поразмыслил над причинами того, что к власти в Украине приходят обычно скандальные личности.

Об этом он рассказал в программе «My.ua».

Как объясняет Леонов, скандальная личность - это прежде всего картинка, новость, что привлекает внимание общественности. «В Верховной Раде идет какая-то скучная деятельность, принимают законы – а тут появляются люди, которые дерутся, создают зрелище. К сожалению, трансляция из парламента порой превращается в программу «В мире животных», - рассуждает он.

В то же время гость программы акцентирует на том, что украинцы как избиратели не слишком осознают, что между галочкой в бюллетене и уровнем их жизни есть прямая связь. Попутно он вспоминает соцопрос 2019 года, когда половина опрошенных ответила именно так. «Так что вопрос о перевоспитании избирателей – очень сложный», - констатирует эксперт.

Итак, заключает эксперт, украинцы не слишком вдумчиво относятся к своему выбору и им нравятся скандальные политики. «Такие политики создают рейтинг для политических передач – и одновременно поднимают собственный рейтинг», - подчеркивает он.

Как подчеркивает Леонов, нужно понимать, что порой движение против системы доходит до разрушения каких-либо моральных принципов.

Как сообщала Politeka, Леонов прокомментировал поздравление с днем рождения Путина со стороны депутата ВР Ильи Кивы.

Также Politeka писала о том, что Леонов рассказал, что в ближайшее время встречи Зеленского с Путиным не будет.