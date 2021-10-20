Высший антикоррупционный суд в очередной раз подтвердил, что формула "Роттердам+" была законной и обоснованной и никоим образом не противоречила интересам государства.

Об этом заявил адвокат стороны защиты Артем Трекке, комментируя полный текст решения суда.

«Несмотря на сложность и резонансность дела, манипулятивные действия со стороны жалобщиков, суд принял законное и обоснованное решение по результатам объективного и полного рассмотрения дела», - отметил Трекке.

Адвокат подчеркнул, что ВАКС, исследовав 27 томов дела, подтвердил выводы прокурора об отсутствии ущерба или вреда от действия формулы.

"Не получив доказательств причинения вреда вследствие ее действия, и с учетом окончания срока досудебного расследования, что делает невозможным получение каких-либо дополнительных материалов, прокурор не мог принять другое решение. С этим согласилась и судья, проверив законность действий процессуального руководителя и выслушав доводы всех участников дела, приняла мотивированное, обоснованное и законное решение, которым отказала в удовлетворении жалоб», - добавил Трекке.

Напомним, дело «Роттердам+» было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой 20 мая 2021 года из-за отсутствия состава преступления. Это стало 4-м закрытием этого дела, поскольку в ходе трехлетнего расследования не было установлено ни ущерба от действия формулы, ни потерпевших, ни факта нарушения закона.

Единственными пострадавшими от формулы считают себя два ферросплавных завода Игоря Коломойского.

13 октября 2021 года ВАКС подтвердил законность и обоснованность решения о закрытии дела «Роттердам+».