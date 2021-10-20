Никопольский завод ферросплавов и Запорожский ферросплавный завод, которые принадлежат олигарху Игорю Коломойскому, подали апелляцию на решение Высшего антикоррупционного суда о законности закрытия дела «Роттердам+» из-за отсутствия состава преступления.

Об этом сообщает издание »Зеркало Недели" со ссылкой на слова одного из адвокатов.

"Вчера был последний день для подачи апелляции и все четверо истцов ее подали», – говорится в сообщении активистов «Лиги Антитраста», которые совместно вместе с заводами Коломойского оспаривали решение о закрытии дела «Роттердам+».

Напомним, дело «Роттердам+» было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой 20 мая 2021 года из-за отсутствия состава преступления. Это стало 4-м закрытием этого дела, поскольку в ходе трехлетнего расследования не было установлено ни ущерба от действия формулы, ни потерпевших, ни факта нарушения закона.

Единственными в стране пострадавшими от формулы считают себя два ферросплавных завода Игоря Коломойского.

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