Никопольский завод ферросплавов и Запорожский ферросплавный завод, которые принадлежат олигарху Игорю Коломойскому, подали апелляцию на решение Высшего антикоррупционного суда о законности закрытия дела «Роттердам+» из-за отсутствия состава преступления.

Об этом сообщает издание »Зеркало Недели" со ссылкой на слова одного из адвокатов.

"Вчера был последний день для подачи апелляции и все четверо истцов ее подали», – говорится в сообщении активистов «Лиги Антитраста», которые совместно вместе с заводами Коломойского оспаривали решение о закрытии дела «Роттердам+».

Напомним, дело «Роттердам+» было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой 20 мая 2021 года из-за отсутствия состава преступления. Это стало 4-м закрытием этого дела, поскольку в ходе трехлетнего расследования не было установлено ни ущерба от действия формулы, ни потерпевших, ни факта нарушения закона.

Единственными в стране пострадавшими от формулы считают себя два ферросплавных завода Игоря Коломойского.