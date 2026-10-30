Благодійний фонд «Карітас Кам'янське» відкрив грантову програму для переселенців, які ведуть власне господарство у шести громадах Дніпропетровської області. Максимальний розмір допомоги на підготовку господарства до зими - 15 000 гривень.

Грошова допомога в Дніпропетровській області тепер доступна й переселенцям, які ведуть господарство: благодійний фонд «Карітас Кам'янське» відкрив грантову програму до 15 000 гривень на підготовку сільськогосподарських споруд до зими. Допомогу можуть отримати ВПО з вразливих категорій, які проживають у шести громадах регіону. Про це повідомляє видання «Бахмут IN.UA».

Кошти надають не всім поспіль, а лише тим переселенцям, які реально утримують власне господарство. Максимальна сума гранту становить 15 000 гривень, і спрямувати її можна на конкретні потреби перед зимовим періодом.

На що дозволено витратити грант

Гроші призначені виключно для підготовки господарства до холодів. За умовами програми виділені кошти можна використати на:

утеплення та ремонт сараїв, стаєнь і комор;

облаштування вентиляції та освітлення приміщень для утримання тварин;

ремонт овочесховищ;

заготівлю кормів.

Програма діє не по всій області, а лише у визначених громадах Дніпропетровщини: Криничанській, Вишнівській, Лихівській, Саксаганській, Божедарівській, а також у селах Верхньодніпровської громади.

Хто з ВПО може подати заявку

Грант розрахований на переселенців, які належать до вразливих категорій. Подати заявку можуть багатодітні родини, люди з інвалідністю або тяжкими захворюваннями, одинокі батьки та опікуни неповнолітніх дітей, безробітні віком понад 50 років, самотні люди віком понад 60 років, а також вагітні жінки та родини з дітьми до трьох років.

Важлива умова: середньомісячний дохід на одну людину в домогосподарстві не має перевищувати 8 422 гривні. Крім того, заявники не повинні були раніше отримувати грошову допомогу на ведення сільського господарства у вигляді агрогранту.

Які документи потрібні

Для реєстрації на програму необхідно підготувати:

паспорти та ідентифікаційні коди всіх повнолітніх членів домогосподарства;

витяг про зареєстроване місце проживання для власників ID-карток;

реквізити банківського рахунку (IBAN);

документи дітей, якщо вони є;

документи, що підтверджують належність до вразливої категорії.

Як зареєструватися на допомогу

Для участі в програмі потрібно зателефонувати на гарячу лінію благодійного фонду «Карітас Кам'янське». Дзвінки приймають у будні з 10:00 до 16:00 за номерами: +380 68 175 78 08 та +380 50 081 00 69.

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