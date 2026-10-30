Грошова допомога в Дніпропетровській області тепер доступна й переселенцям, які ведуть господарство: благодійний фонд «Карітас Кам'янське» відкрив грантову програму до 15 000 гривень на підготовку сільськогосподарських споруд до зими. Допомогу можуть отримати ВПО з вразливих категорій, які проживають у шести громадах регіону. Про це повідомляє видання «Бахмут IN.UA».
Кошти надають не всім поспіль, а лише тим переселенцям, які реально утримують власне господарство. Максимальна сума гранту становить 15 000 гривень, і спрямувати її можна на конкретні потреби перед зимовим періодом.
На що дозволено витратити грант
Гроші призначені виключно для підготовки господарства до холодів. За умовами програми виділені кошти можна використати на:
- утеплення та ремонт сараїв, стаєнь і комор;
- облаштування вентиляції та освітлення приміщень для утримання тварин;
- ремонт овочесховищ;
- заготівлю кормів.
Програма діє не по всій області, а лише у визначених громадах Дніпропетровщини: Криничанській, Вишнівській, Лихівській, Саксаганській, Божедарівській, а також у селах Верхньодніпровської громади.
Хто з ВПО може подати заявку
Грант розрахований на переселенців, які належать до вразливих категорій. Подати заявку можуть багатодітні родини, люди з інвалідністю або тяжкими захворюваннями, одинокі батьки та опікуни неповнолітніх дітей, безробітні віком понад 50 років, самотні люди віком понад 60 років, а також вагітні жінки та родини з дітьми до трьох років.
Важлива умова: середньомісячний дохід на одну людину в домогосподарстві не має перевищувати 8 422 гривні. Крім того, заявники не повинні були раніше отримувати грошову допомогу на ведення сільського господарства у вигляді агрогранту.
Які документи потрібні
Для реєстрації на програму необхідно підготувати:
- паспорти та ідентифікаційні коди всіх повнолітніх членів домогосподарства;
- витяг про зареєстроване місце проживання для власників ID-карток;
- реквізити банківського рахунку (IBAN);
- документи дітей, якщо вони є;
- документи, що підтверджують належність до вразливої категорії.
Як зареєструватися на допомогу
Для участі в програмі потрібно зателефонувати на гарячу лінію благодійного фонду «Карітас Кам'янське». Дзвінки приймають у будні з 10:00 до 16:00 за номерами: +380 68 175 78 08 та +380 50 081 00 69.
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